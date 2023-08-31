Сетевое издание|18+|Четверг|31 авг 2023|16:18
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+24oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+23oC
+24oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

В гордуме юным пензенцам вручили главный российский документ

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В четверг, 31 августа, в преддверии Дня знаний в зале заседаний Пензенской городской думы состоялось вручение паспортов юным горожанам.

Мероприятие стало одним из пунктов всероссийской программы «Мы - граждане России» РДДМ «Движения Первых».

По инициативе молодежного совета гордумы на торжественную церемонию пригласили 30 школьников, которым исполнилось 14 лет. Все они проявили талант в учебе, искусстве, спорте, общественной работе. Вручение главного в жизни каждого россиянина документа стало для них запоминающимся событием.

Праздник открылся гимном России в профессиональном исполнении юного солиста Тимура Дунина. В течение всего праздника перед гостями выступали их ровесники с концертными номерами.

Юношей и девушек приветствовал председатель городской думы Владимир Мутовкин.

«Сегодня вы получаете паспорт гражданина Российской Федерации. Это значимый документ в жизни каждого человека. Никто не скажет лучше Некрасова: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. А что такое гражданин? Отечества достойный сын», - процитировал он поэта.

Владимир Мутовкин предупредил: у гражданина есть не только права, но и обязанности.

«Одна из них - не только прилежно трудиться на благо нашей Родины, но и при необходимости встать на ее защиту и ратным трудом сохранить то, что нам даровали предки», - уточнил он.

Председатель гордумы пожелал юношам и девушкам, чтобы они внесли достойный вклад в развитие страны.

Каждому из школьников он вручил красную книжечку - символ гражданства Российской Федерации.

«С честью несите высокое звание гражданина Российской Федерации», - напутствовал он молодежь.

В завершение встречи гости сфотографировались с руководителем представительного органа городской власти.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото предоставлено пресс-службой Пензенской городской думы
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте