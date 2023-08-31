В гордуме юным пензенцам вручили главный российский документ

31.08.2023 | 16:05

В четверг, 31 августа, в преддверии Дня знаний в зале заседаний Пензенской городской думы состоялось вручение паспортов юным горожанам.

Мероприятие стало одним из пунктов всероссийской программы «Мы - граждане России» РДДМ «Движения Первых».

По инициативе молодежного совета гордумы на торжественную церемонию пригласили 30 школьников, которым исполнилось 14 лет. Все они проявили талант в учебе, искусстве, спорте, общественной работе. Вручение главного в жизни каждого россиянина документа стало для них запоминающимся событием.

Праздник открылся гимном России в профессиональном исполнении юного солиста Тимура Дунина. В течение всего праздника перед гостями выступали их ровесники с концертными номерами.

Юношей и девушек приветствовал председатель городской думы Владимир Мутовкин.

«Сегодня вы получаете паспорт гражданина Российской Федерации. Это значимый документ в жизни каждого человека. Никто не скажет лучше Некрасова: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. А что такое гражданин? Отечества достойный сын», - процитировал он поэта.

Владимир Мутовкин предупредил: у гражданина есть не только права, но и обязанности.

«Одна из них - не только прилежно трудиться на благо нашей Родины, но и при необходимости встать на ее защиту и ратным трудом сохранить то, что нам даровали предки», - уточнил он.

Председатель гордумы пожелал юношам и девушкам, чтобы они внесли достойный вклад в развитие страны.

Каждому из школьников он вручил красную книжечку - символ гражданства Российской Федерации.

«С честью несите высокое звание гражданина Российской Федерации», - напутствовал он молодежь.

В завершение встречи гости сфотографировались с руководителем представительного органа городской власти.