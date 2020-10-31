Пензенские пауэрлифтеры завоевали 4 медали на чемпионате в Самаре

31.10.2020 | 20:45

Пензенские силачи Александр Князев, Андрей Симкин и Павел Дворядкин вернулись из Новокуйбышевска с наградами открытого чемпионата Самарской области по пауэрлифтингу. В копилке пензенской сборной - золотая, две серебряные и бронзовая медали. Хороший результат, если учитывать некоторые проблемы, свалившиеся на атлетов еще до начала турнира.

«Все закрылось, тренироваться негде. Но как-то подготовились, съездили, выступили. В моей весовой категории я проиграл мастеру спорта России: он собрал в сумме 620, а я - 580», - рассказал Павел Дворядкин.

За победу боролись 150 спортсменов из разных городов страны. Соревновались крепкие парни в двух дисциплинах: в экипировке и без нее.

Пауэрлифтеры уверены, что поднятие тяжестей не вредит их здоровью.

«Кто чем занимается! Кто-то - вообще ничем. Лучше уж пусть организм испытывает такие нагрузки, чем вообще никаких. Зато, грубо говоря, пошел, взял мешок сахара и ушел с ним», - пояснил Павел Дворядкин.

На родной земле крупные соревнования по этому виду спорту сейчас редкость. Силачам приходится демонстрировать свою мощь в других регионах, хотя есть небольшая надежда, что в декабре в Пензе состоится турнир по пауэрлифтингу.

В планах у парней - выступление на чемпионате Приволжского федерального округа, а в конце ноября на состязаниях в Самаре они намерены показать свое мастерство в жиме лежа.