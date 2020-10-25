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Спорт

Дождь превратил трассу «Сурского месива» в полосу препятствий

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Как в воду глядели организаторы состязаний по кросс-кантри, когда называли последние соревнования 2020-го «Сурским месивом». Сильный дождь превратил трассу в полосу препятствий. Повсюду грязь и лужи - даже на своих двоих трудно передвигаться.

Велосипедисты завершали сезон на окраине города. Изначально в соревнованиях планировали участвовать несколько десятков человек, в том числе гости из других регионов. Но в итоге в лесу встретились лишь 15 местных спортсменов. Педали крутили настоящие мужчины.

«Если есть грязевая хорошая резина и ты умеешь кататься по грязи, то вообще все легко. Но ни грязевой резины, ни умения кататься нет. Вообще есть варианты упасть, но в принципе мягко, скорости не много. Я думаю, травм не должно быть при падениях. Все так на бочок будет, скорее всего», - поделился своим мнением участник соревнований Илья Суслов.

Стартовали спортсмены в разных местах. Дистанций несколько.

«Где-то примерно по 700-800 метров, коротенькие достаточно. Но здесь, если посмотреть, склоны, овраги - и все это проехать будет достаточно сложно», - отметил организатор соревнований Илья Щербаков.

В следующий раз велосипедисты встретятся лишь в июне 2021-го и, если повезет, снова будут месить грязь. Чем сложнее трасса, тем интереснее.

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