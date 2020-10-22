Чемпионат области по футболу подходит к завершению

22.10.2020 | 18:49

Чемпион области по футболу сезона-2020 определится в последнем туре, причем все четыре коллектива, участвующие в финале, сохраняют шансы стать сильнейшими.

Даже каменский «Дорожник-2», казалось бы, безнадежно отставший от конкурентов, ворвался в борьбу за медали. У себя на поле красно-черные обыграли грабовский «ГрАЗ». После первого тайма счет был равным, но после перерыва каменцы забили два безответных мяча и победили - 3:1.

Футболисты клуба «Нижний Ломов» в случае победы над молодежной командой «Зенита» стали бы явными фаворитами в борьбе за золото. Долгое время зелено-черные вели в счете с минимальным преимуществом. Однако их соперники активно провели второй тайм и сумели сравнять счет. Итог - ничья, 2:2.

Перед заключительным туром чемпионата у грабовцев и нижнеломовцев - по 7 очков, у зенитовцев в копилке - 6 баллов, у дорожников - 5. Теперь все зависит от результатов матчей, которые пройдут в предстоящие выходные, 24 и 25 октября.