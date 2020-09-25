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Спорт

«Дизель» всухую обыграл учалинский клуб «Горняк»

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Победа над учалинским «Горняком» вернула хоккеистов «Дизеля» на верхнюю строчку таблицы чемпионата «ВХЛ - Кубок Шелкового пути». Пензенская дружина ударно провела начало и середину поединка, к тому же отлично сыграла в обороне.

За два периода соперники из Башкортостана нанесли по воротам Дениса Костина всего четыре броска. Хозяева атаковали гораздо чаще и вышли вперед благодаря дублю в большинстве - дважды отличился Алексей Шубин.

«Могли забивать, на самом деле, и больше. И у меня были моменты, и у партнеров», - отметил форвард ХК «Дизель».

В заключительной 20-минутке «горняки» стали играть на равных, но их погоня не увенчалась успехом. Надежно действовал в рамке Костин, оформивший свой первый «сухарь» в сезоне. 2:0 - «Дизель» празднует заслуженный успех.

«Команду и болельщиков - с победой! Что касается игры: команда сегодня здорово смотрелась во всех периодах, единственный момент - реализация подвела немного. Здорово сыграл на последнем рубеже вратарь соперника», - пояснил главный тренер ХК «Дизель» Алексей Ваулин.

После семи игр у «Дизеля» 12 очков, и сурская команда сохранит лидерство в таблице Высшей хоккейной лиги как минимум до следующей недели. Вскоре пензенцам предстоит отправиться в выездное турне по маршруту Москва - Тюмень - Ханты-Мансийск.

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Гость||

"Дизель" - чемпион!!!

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