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Спорт

В «Воейкове» стартовали крупные соревнования по дзюдо

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Дворец единоборств «Воейков» вновь наполнился людьми после ограничительных мер - там проходят первенство и чемпионат Пензенской области по дзюдо. В турнире принимает участие более 100 человек.

«Идет комплектование сборной команды Пензенской области. Старшие юноши - 2004-2006 год рождения, молодежка - 2001-2003 год рождения, завтра уже будут мужчины - 2002-й и старше», - пояснил президент Федерации дзюдо Пензенской области Николай Барашкин.

Соревнования на уровне Приволжского федерального округа пройдут в начале октября в Башкирии.

«Перспектива у нас есть, и мы надеемся, что в ближайшие годы будут и финалисты России, и должны получить путевку на Европу, на мир», - отметил Николай Барашкин.

Турнир по дзюдо в Пензе будет продолжаться в течение двух дней. Болельщиков в «Воейкове» не ждут - зрителям доступ в спорткомплекс запрещен.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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