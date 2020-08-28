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Спорт

«Дизель» всухую обыграл «Торос» на турнире в Альметьевске

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В четверг, 27 августа, в Альметьевске стартовал турнир, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности. Пензенский «Дизель» начал соревнования с победы над нефтекамским «Торосом».

«Счет в матче был открыт в самой концовке первого периода - свою вторую шайбу за взрослую команду забросил Никита Емельянов с передач Антона Андриянова и Максима Кудряшова», - рассказали в пресс-службе «Дизеля».

Во втором периоде счет не изменился, а в третьем дизелисты еще дважды поразили ворота «Тороса»: отличились новички пензенской команды - выходцы из «Югры» Дмитрий Арсенюк и Александр Борисенков.

Итог встречи - 3:0 в пользу «Дизеля». В пятницу, 28 августа, пензенцы выйдут на лед против хозяев соревнований - альметьевского «Нефтяника».

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото ahc-neftyanik.ru
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Голопузы и их самки ушли в радостный запой

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