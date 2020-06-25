«Дизель» подписал контракт с Александром Денежкиным

Пензенский «Дизель» продолжает формирование состава к новому сезону. Еще одним новобранцем клуба стал нападающий Александр Денежкин.
«28-летний игрок - воспитанник московской школы хоккей. Начинал выступления в детских командах «Динамо», после чего перебрался в ЦСКА. На взрослом уровне выступал в ВХЛ за «Крылья Советов» (Москва), «Сокол» (Красноярск), «СКА-Карелия» (Кондопога), «Динамо» (Санкт-Петербург) и ХК «Рязань», - пояснили в пресс-службе «Дизеля».
В Высшей хоккейной лиге он провел 249 матчей. Участвовал в 38 играх, 8 раз поразил ворота соперников и сделал 6 результативных передач.
«Также на его счету 38 игр в КХЛ за столичный «Спартак» и подольский «Витязь» (1 гол и 2 передачи)», - уточнили представители «Дизеля».
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