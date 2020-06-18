«Локомотив» одержал победу в матче против «ВВА-Подмосковья»

18.06.2020 | 20:00

Регбисты «Локомотива» порадовали преданных болельщиков первой победой в сезоне.

На матч открытия чемпионата страны все желающие попасть не могли, лишь 500 человек получили заветный пропуск. И они должны были соответствовать необходимым условиям: соблюдать социальную дистанцию, быть в маске и перчатках. Но настроение зрителям это не испортило - слишком они соскучились по любимой игре.

«Жизнь возвращается в нормальное русло. Я знаю и верю, что мы победим распространение коронавирусной инфекции, если будем соблюдать меры безопасности. Спортсменам - хорошей игры, болельщикам - удовольствия от просмотра!» - пожелал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Команда сделала матч против монинского «ВВА-Подмосковья» по-настоящему праздничным. Отбили атаки грозного соперника, а потом начали методично набирать очки.

Капитан «железнодорожников» Сергей Янюшкин в первом тайме забил три штрафных, на что «военлеты» ответили попыткой - 9:5.

Характер игры не изменился и после перерыва. Снова Янюшкин бил стандарты, а монинцы отвечали попыткой с реализацией - 12:12.

Красно-зеленые были хладнокровнее. Еще два точных удара принесли «Локомотиву» стартовую победу в чемпионате России со счетом 18:12. Лучшим игроком матча признан Сергей Янюшкин.