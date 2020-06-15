Матч с участием «Локомотива» покажут на федеральном канале

15.06.2020 | 18:48

Приготовления к началу регбийного чемпионата на стадионе «Первомайский» идут полным ходом. Пензе выпала честь провести первый матч сезона-2020/21. Известны и дата игры - 18 июня, и время ее начала - 15:00.

«Принимаем команду ВВА «Подмосковье» из Монина, это многократные чемпионы Советского Союза и чемпионы России, достойный соперник. Я думаю, что мы тоже будем стараться показать хорошую, зрелую игру», - сообщил генеральный директор РК «Локомотив-Пенза» Игорь Бармапов.

По регламенту на трибуны будут допущены зрители, но их количество не должно превышать 10% от вместимости стадиона, то есть 500 человек. Однако у тех, кто не сможет поддержать команду очно, есть прекрасная возможность поболеть перед экранами телевизоров. Впервые будет организована прямая трансляция на центральном спортивном канале.

«Я советую болельщикам команды не отчаиваться, они все смогут посмотреть это на федеральном канале «Матч-ТВ». 18-го числа в 15:00 будет прямой эфир матча, где вы сможете поболеть за команду. Мы очень нуждаемся в вашей поддержке», - отметил Игорь Бармапов.

Железнодорожники горят желанием начать сезон в Премьер-лиге удачно. Тем более что в прошлом пензенская дружина дома дважды победила военлетов - и в чемпионате, и в Кубке России.