Сетевое издание|18+|Понедельник|15 июн 2020|19:45
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Спорт

Матч с участием «Локомотива» покажут на федеральном канале

Печать

Приготовления к началу регбийного чемпионата на стадионе «Первомайский» идут полным ходом. Пензе выпала честь провести первый матч сезона-2020/21. Известны и дата игры - 18 июня, и время ее начала - 15:00.

«Принимаем команду ВВА «Подмосковье» из Монина, это многократные чемпионы Советского Союза и чемпионы России, достойный соперник. Я думаю, что мы тоже будем стараться показать хорошую, зрелую игру», - сообщил генеральный директор РК «Локомотив-Пенза» Игорь Бармапов.

По регламенту на трибуны будут допущены зрители, но их количество не должно превышать 10% от вместимости стадиона, то есть 500 человек. Однако у тех, кто не сможет поддержать команду очно, есть прекрасная возможность поболеть перед экранами телевизоров. Впервые будет организована прямая трансляция на центральном спортивном канале.

«Я советую болельщикам команды не отчаиваться, они все смогут посмотреть это на федеральном канале «Матч-ТВ». 18-го числа в 15:00 будет прямой эфир матча, где вы сможете поболеть за команду. Мы очень нуждаемся в вашей поддержке», - отметил Игорь Бармапов.

Железнодорожники горят желанием начать сезон в Премьер-лиге удачно. Тем более что в прошлом пензенская дружина дома дважды победила военлетов - и в чемпионате, и в Кубке России.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте