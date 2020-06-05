Пензенские теннисисты приступили к занятиям после самоизоляции

05.06.2020 | 19:12

Ведущие юные пензенские теннисисты после долгого перерыва вновь начинают обживать родные корты. Месяцы самоизоляции, безусловно, наложили негативный отпечаток на нынешнюю форму юношей и девушек.

«Все спортсмены занимались в условиях самоизоляции, в домашних условиях. Мы общались. Тренеры тоже не теряли времени даром, изучали научно-методическую литературу. Но физическая подготовка и техническая пока на низком уровне», - отметил вице-президент Федерации тенниса Пензенской области Павел Онищенко.

Регламент тренировок строгий: на корте - только два спарринг-партнера и тренер. Главное внимание уделяется восстановлению былых кондиций. На это уйдет около месяца, но время есть, ведь в ближайшие сроки официальные соревнования проводиться не будут.

«Все российские туры, региональные и межрегиональные запрещены до 21 июня. До 31 июля стоит ограничение в проведении европейских турниров и международных», - пояснил Павел Онищенко.

Спортсмены надеются, что скоро соревновательная жизнь войдет в привычное русло.

Главный турнир года для пензенской федерации состоится в ноябре. Это будут международные состязания для теннисистов не старше 12 лет, проходящие в рамках Европейского тура.