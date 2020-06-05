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Спорт

Пензенские регбисты сразятся с РК «ВВА-Подмосковье» 18 июня

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18 июня - день икс для российских регбистов. Именно тогда матчем пензенского «Локомотива» и монинского «ВВА-Подмосковья» откроется чемпионат Премьер-лиги.

В преддверии значимого события на поле стадиона «Первомайский» начались активные командные занятия «железнодорожников».

«Настроение замечательное, команда на подъеме, первая тренировка. Наконец-то мы все вместе на родном стадионе, на котором будем принимать все домашние матчи. Это подняло настроение всей команде», - отметил генеральный директор РК «Локомотив-Пенза» Игорь Бармапов.

Времени до начала чемпионата остается мало, и тренируются регбисты с удвоенной энергией. Наработка действий командой, оттачивание комбинаций, технико-тактические занятия - на это делает упор тренерский штаб.

«Ребята все рвутся упорно тренироваться. Все для этого есть. Я думаю, две недели достаточно, чтобы восстановиться», - рассказал игрок РК «Локомотив-Пенза» Максим Трифанов.

Задачи на сезон руководители озвучивают осторожно. Год предстоит необычный, и силу соперников оценить сложно. Однако завоевать медали в чемпионате страны по регби-7 и выйти в плей-офф российской «пятнашки» пензенцам вполне реально.

«Такие цели и задачи есть. Удержать чемпионство сложнее, чем его завоевать. Команда полна решимости, надежд и желания подтвердить свое звание. Будем стараться изо всех сил. Мы усилились», - пояснил Игорь Бармапов.

Время начала матча 18 июня пока не определено. И вопрос, будут ли пускать зрителей на трибуны стадиона «Первомайский», остается открытым.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Время начала матча 18 июня пока не определено. И вопрос, будут ли пускать зрителей на трибуны стадиона «Первомайский», остается открытым.
Матч запланирован на 19 июня и пройдет без зрителей

Гость||

зачем и главное для кого нужен этот клуб и вообще регби в Пензе если будут игры без зрителей? Итак то ходило от силы человек 500 а тут вообще пустой стадион. Кроме как РЖД и самим игрокам всем наплевать будет

Гость||

В РПЛ сделали 10% от вместительности стадиона посещение а в Федерации Регби видимо всем всё равно и этот чемпионат они для себя проводят.

Гость||

Если вам не интересен этот спорт,вы можете не смотреть его. Мне вот например не нравится Пензенский футбол,так я на него и не ходил ни когда. Хоккей раньше интересней был,сейчас тоже все прохерили. Регби хоть деньги из казны не берет,нашёл себе спонсора из Москвы. Только это уже достойно похвалы. А так мужской спорт,раз сходил посмотреть вживую,очень понравился. Хотя и правила не до конца понимаю.

Имя: Гость
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