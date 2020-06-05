Пензенские регбисты сразятся с РК «ВВА-Подмосковье» 18 июня

05.06.2020 | 18:48

18 июня - день икс для российских регбистов. Именно тогда матчем пензенского «Локомотива» и монинского «ВВА-Подмосковья» откроется чемпионат Премьер-лиги.

В преддверии значимого события на поле стадиона «Первомайский» начались активные командные занятия «железнодорожников».

«Настроение замечательное, команда на подъеме, первая тренировка. Наконец-то мы все вместе на родном стадионе, на котором будем принимать все домашние матчи. Это подняло настроение всей команде», - отметил генеральный директор РК «Локомотив-Пенза» Игорь Бармапов.

Времени до начала чемпионата остается мало, и тренируются регбисты с удвоенной энергией. Наработка действий командой, оттачивание комбинаций, технико-тактические занятия - на это делает упор тренерский штаб.

«Ребята все рвутся упорно тренироваться. Все для этого есть. Я думаю, две недели достаточно, чтобы восстановиться», - рассказал игрок РК «Локомотив-Пенза» Максим Трифанов.

Задачи на сезон руководители озвучивают осторожно. Год предстоит необычный, и силу соперников оценить сложно. Однако завоевать медали в чемпионате страны по регби-7 и выйти в плей-офф российской «пятнашки» пензенцам вполне реально.

«Такие цели и задачи есть. Удержать чемпионство сложнее, чем его завоевать. Команда полна решимости, надежд и желания подтвердить свое звание. Будем стараться изо всех сил. Мы усилились», - пояснил Игорь Бармапов.

Время начала матча 18 июня пока не определено. И вопрос, будут ли пускать зрителей на трибуны стадиона «Первомайский», остается открытым.