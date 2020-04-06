06.04.2020 | 16:33

Ровно пять лет назад в мире появился праздник - Международный день настольного тенниса. Посвященный ему вид спорта доступен, поэтому в разных странах в настольный теннис играют миллионы людей.

«Его уникальность в том, что для первичных навыков не требуется большого мастерства. И плюс нужно всего два человека и теннисный стол, который можно изготовить из любого подручного материала, даже необязательно тех размеров, как он существует согласно мировым стандартам», - отметил президент межнациональной ассоциации настольного тенниса Сергей Декуров.

Практически в каждой школе есть теннисный стол. Орудовать ракеткой и посылать мяч партнеру любят и пенсионеры: особо не напрягаясь физически, можно развить очень многие полезные качества.

«Ловкость, координация, мышление. В доли секунды мозг должен обработать информацию. Мяч летит очень быстро, даже, бывает, достигает 130 км в час. А расстояние очень маленькое - и ты должен за это время среагировать», - пояснил Сергей Декуров.

В Пензе профессионально настольным теннисом занимаются более 2 000 человек. Любителей никто не считал.

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