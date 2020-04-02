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Спорт | Пензенские спортсмены делятся записями домашних тренировок

02.04.2020|10:09
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В Пензенской области атлеты присоединились к всероссийскому флешмобу «Тренируйся дома. Спорт - норма жизни».

По правилам акции участник снимает на видео свою домашнюю тренировку и выкладывает запись в социальные сети, чтобы личным примером поддержать тех, кто находится дома в условиях вынужденного карантина из-за пандемии коронавируса.

Среди пензенских спортсменов, поддержавших инициативу, чемпионка России по легкой атлетике Кристина Хорошева. Она выложила в Instagram круговую тренировку с собственным весом.

«Каждое упражнение выполняем по 20 секунд + 10 секунд отдых между упражнениями = 1 круг, и таких 8 кругов через 2 минуты отдыха каждый круг!» - пояснила Кристина.

В акции приняли участие и регбисты.

«С хештегами #тренируйсядома #спортнормажизни в Instagram клуба можно найти тренировки игроков пензенского «Локомотива» Никиты Сботова, Рината Тимербулатова и игрока сборной России по регби-7 Сергея Янюшкина. Кроме того, разработал и опубликовал подборки домашней работы над собой тренер по физической подготовке пензенского «Локомотива» Шон Карри», - сообщили в пресс-службе регионального минспорта.

6 апреля знаменитая гимнастка Алия Мустафина, выступающая за Пензенскую область, проведет для всех желающих тренировку в режиме прямой трансляции.

Источник — фото sport.pnzreg.ru
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