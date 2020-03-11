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Спорт | В Пензе состоялось открытое первенство по волейболу

11.03.2020|16:22
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Себя показать, на других посмотреть и опыта поднабраться - таковы были основные цели открытого первенства Пензы по волейболу. Состязания объединили юных атлетов из города на Суре, Каменки, Тамбова, Астрахани, Волгограда, Нижнего Новгорода.

на нескольких спортивных площадках за победу сражались не только мальчишки, но и девчонки. В ФОК «Мечта» сыграли исключительно представители сильной половины человечества.

«Турнир посвящен памяти тренеров-преподавателей, которые у нас работали в спортивной школе № 4 города Пензы, - это Александр Владимирович и Наталья Салмановна Нурдыгины. Девочки играют 2004-2005 годов, а юноши - 2007-2008 годов рождения. Система - по стандартным правилам Всероссийской федерации волейбола: четыре группы по три команды», - сообщил главный судья соревнований Андрей Пензин.

Дмитрий Шмокин, наставник каменских ребят, соперников из других российских регионов не боится.

«Я бы сказал, что играем на одном уровне. Есть нюансы, но, думаю, после этого турнира я поменяю подходы к тренировкам и буду добиваться более результативных игр», - отметил тренер по волейболу.

Всего за звание сильнейшей боролись представители 24 команд.

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