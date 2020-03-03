03.03.2020 | 17:07

Чиновники Пензенской области выявляют лучших на спартакиаде государственных и гражданских служащих региона. Они начали с интеллектуальных игр, но скоро посоревнуются в силе, скорости и ловкости. Первыми видами стали шахматы и шашки.

«Эта инициатива когда-то легла на такую подготовленную почву, что люди с удовольствием принимают в этом участие, а с годами уже сложились какие-то традиции, в том числе и соперничество между ведомствами. Пыл борьбы немного перенастраивает организм, головы чиновников», - отметил первый заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области Владимир Жучков.

Как и профессиональные спортсмены, все хотят победить и вывести свою команду вперед. Но главное - то, что представители различных ведомств включились в борьбу и будут ответственно готовиться к каждому этапу.

«Шахматы - полезный вид спорта, заставляет думать. Для чиновника это довольно важно», - подчеркнул участник соревнований Илья Ванин.

Всего спартакиада состоит из 10 дисциплин, среди которых футбол, волейбол, лыжные гонки и другие. Состязания продлятся полгода, а команды-победители и призеры станут известны к Дню физкультурника.

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