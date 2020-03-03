Сетевое издание|18+|Вторник|3 мар 2020|19:49
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Дождь |
  74.11  |  $  66.63

Спорт | В Пензе чиновники сыграли в шахматы и шашки

03.03.2020|17:07
Печать

Чиновники Пензенской области выявляют лучших на спартакиаде государственных и гражданских служащих региона. Они начали с интеллектуальных игр, но скоро посоревнуются в силе, скорости и ловкости. Первыми видами стали шахматы и шашки.

«Эта инициатива когда-то легла на такую подготовленную почву, что люди с удовольствием принимают в этом участие, а с годами уже сложились какие-то традиции, в том числе и соперничество между ведомствами. Пыл борьбы немного перенастраивает организм, головы чиновников», - отметил первый заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области Владимир Жучков.

Как и профессиональные спортсмены, все хотят победить и вывести свою команду вперед. Но главное - то, что представители различных ведомств включились в борьбу и будут ответственно готовиться к каждому этапу.

«Шахматы - полезный вид спорта, заставляет думать. Для чиновника это довольно важно», - подчеркнул участник соревнований Илья Ванин.

Всего спартакиада состоит из 10 дисциплин, среди которых футбол, волейбол, лыжные гонки и другие. Состязания продлятся полгода, а команды-победители и призеры станут известны к Дню физкультурника.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость|03.03.2020 18:44|

А Иван где был ? Неужели пропустил ?

Гость|03.03.2020 19:22|

Подставы?

Гость|03.03.2020 19:36|

Ну правильно. А чего им еще делать? Сиди, играй, бабло получай. Шоб я так жил!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте