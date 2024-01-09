В Пензе чиновники сдадут экзамен по технике быстрого чтения

09.01.2024 | 20:25

В Пензе государственных гражданских служащих обучат технике быстрого чтения. Соответствующий конкурс в электронной форме проводится на портале госзакупок.

Заказчиком услуги выступает региональное правительство. Подача заявок от желающих провести занятия с чиновниками будут приниматься до 17 января.

Курс отработки техники быстрого чтения должен быть рассчитан на 18 часов (не более 8 часов в день). Форма обучения - очная, с отрывом от гражданской службы.

Занятия организуются для 1 группы из 20 человек. Чиновники должны усвоить теорию, отработать знания на практике и закрепить при решении тестовых заданий.

По окончании курса проводится экзамен в форме компьютерного тестирования, затем выдается удостоверение о повышении квалификации.