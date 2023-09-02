Пензенцы могут сыграть в шахматы возле здания мэрии

02.09.2023 | 10:54

У здания администрации Пензы на площади Маршала Жукова, 4, вновь появились шахматы. Фото фигур выложил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава города Александр Басенко.

Он напомнил, что площадка возле мэрии пользовалась у горожан популярностью, но со временем деревянная композиция пришла в негодность. Теперь игровое пространство восстановили с помощью современных материалов.

«Покрытие для «доски» - сборное, с ячейками, которые позволят воде не скапливаться и не портить поверхность. Сами фигуры выполнены из плотного пластика, устойчивого к неблагоприятным погодным условиям», - разъяснил Александр Басенко.

Он добавил, что планируется установить сразу два комплекта для желающих.

«Приходите, играйте сами и приводите детей. Буду рад, если пензенцам новые шахматы придутся по душе и станут еще одной точкой притяжения», - пригласил он пензенцев.