Пензенцы могут сыграть в шахматы возле здания мэрии

У здания администрации Пензы на площади Маршала Жукова, 4, вновь появились шахматы. Фото фигур выложил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава города Александр Басенко.
Он напомнил, что площадка возле мэрии пользовалась у горожан популярностью, но со временем деревянная композиция пришла в негодность. Теперь игровое пространство восстановили с помощью современных материалов.
«Покрытие для «доски» - сборное, с ячейками, которые позволят воде не скапливаться и не портить поверхность. Сами фигуры выполнены из плотного пластика, устойчивого к неблагоприятным погодным условиям», - разъяснил Александр Басенко.
Он добавил, что планируется установить сразу два комплекта для желающих.
«Приходите, играйте сами и приводите детей. Буду рад, если пензенцам новые шахматы придутся по душе и станут еще одной точкой притяжения», - пригласил он пензенцев.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀