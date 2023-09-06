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Общество

О сохранности шахмат у мэрии Пензы позаботились

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Пензенцы беспокоятся о сохранности шахматных фигур, которые появились возле здания администрации города на площади Маршала Жукова, 4. О том, что теперь там можно сыграть партию, сообщалось 2 сентября.

«Видеокамеры нужно установить. Вандалы могут попортить. А так отлично, что есть такая площадка», - написал на странице главы Пензы горожанин Олег.

Мужчину успокоил сам Александр Басенко. Он указал, что о сохранности достопримечательности уже позаботились.

«В дополнительных камерах необходимости нет, так как по периметру здания городской администрации они уже установлены. На центральном и боковом входах работают посты охраны. Видеонаблюдение ведется круглосуточно», - рассказал глава города.

Ранее стало известно, что шахматы и прежде были на площадке рядом с администрацией, но пришли в негодность, их в итоге убрали. Теперь композиция восстановлена с помощью современных материалов.

Фигуры сделали из плотного пластика, а покрытие «доски» выполнено с ячейками, которые не позволяют скапливаться воде.

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Источник — фото vk.com/id705094680
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