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Спорт | В Пензе началась борьба за награды первенства города по водному поло

25.12.2019|16:59
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Шесть команд из Пензы и Москвы вступили в борьбу за медали открытого первенства города по водному поло. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Дельфин» стартовали состязания среди юношей и девушек до 13 лет. Параллельно тренеры ведут просмотр перспективных спортсменов для участия во всероссийских соревнованиях «Золотой мяч».

Эмоции участников и болельщиков зашкаливают с самого начала турнира. Все хотят победить.

«Водное поло - игровой вид спорта, и без бойцовского духа в любой игре просто не обойтись. Очень много ребят, которые готовы приходить с утра и до вечера проводить время на бассейне», - сообщил главный судья соревнований Сергей Севостьянов.

Юные пензенские ватерполисты знают, что необходимо для выигрыша, и стараются быть максимально собранными.

«Я занимаюсь четыре года, выхожу с хорошим настроем, собираюсь победить», - рассказал участник соревнований Дмитрий Маяцкий.

«Успех нашей игры будет зависеть от того, как слаженно мы будем играть в команде, насколько будет понимание между нашими игроками. Занимаюсь я уже третий год. Главное - иметь хорошее настроение и хороший настрой на игру», - отметил участник соревнований Дмитрий Столяров.

Состязания по водному поло будут проходить в течение трех дней.

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