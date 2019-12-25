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Спорт | «Дизелист» одержал две крупные победы над «Олимпией» из Кирово-Чепецка

25.12.2019|15:47
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Пензенский «Дизелист» двумя уверенными победами закрыл календарный год. В очередной серии в рамках Национальной молодежной хоккейной лиги дружина на родной площадке принимала «Олимпию» из Кирово-Чепецка.

В первой встрече ключевой стала игра в неравных составах. Хозяева четко действовали в большинстве, и это стало залогом победы со счетом 4:0.

Повторная встреча выдалась еще более результативной. На льду блистала пятерка Кирилла Монахова. Сам центрфорвард оформил хет-трик, а его партнеры по звену добавили еще две шайбы.

Всего за вечер пензенцы, к удовольствию болельщиков, отличились семь раз, на что кировчане сумели ответить лишь двумя точными бросками.

Крупные победы позволили «Дизелисту» заметно продвинуться по турнирной лестнице. На новогодние каникулы молодежка уходит, занимая II место в Восточной конференции чемпионата НМХЛ.

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Гость|25.12.2019 18:36|

А лузеры из дизеля опять продули 4:1

Самки голопузов, что скажите?!

Имя: Гость
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