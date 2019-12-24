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Спорт | Юный пензенский боксер стал бронзовым призером турнира в Москве

24.12.2019|18:59
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Призером всероссийских соревнований по боксу вернулся из Москвы пензенский спортсмен Егор Ланщеков. Там завершился крупный межрегиональный турнир, посвященный памяти заслуженного тренера СССР Бориса Грекова.

Воспитанник школы олимпийского резерва завоевал бронзовую награду в весовой категории до 41,5 килограмма.

«Мотивация у нас только на победу. Довольны результатом, потому что в прошлом году мы не были на этом турнире. Турнир приравнивается к первенству России», - отметил тренер СШОР по боксу Денис Сазиков.

Всего состязания собрали более 350 боксеров из самых разных уголков России. В весовой категории Егора Ланщекова было 28 бойцов, он провел три поединка.

«Все ребята были настроены только на победу. Первый бой мне дался сложнее всего, так как я привыкал к обстановке, волновался перед соревнованиями, второй и третий уже пошли по нарастающей. Я провел все три раунда в обоих боях и победил», - рассказал призер.

Егор уступил в равном бою очень сильному сопернику из Курска и уверенно вошел в число лучших боксеров России, обеспечив себе место в национальной сборной.

Следующие состязания ждут пензенского спортсмена уже в 2020 году. Впереди - череда крупных турниров и отбор на первенство страны.

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