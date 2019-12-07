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Спорт | В Пензе состоялась юбилейная областная эстафета по плаванию

07.12.2019|18:13
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Около 400 спортсменов из 30 муниципальных образований стали участниками областной эстафеты по плаванию на призы губернатора. Впервые такие состязания прошли в Пензенском регионе в 2009 году, и этот старт стал юбилейным, десятым по счету.

«Мы видим, что сегодня все команды подтвердили участие. Я думаю, что будет яркая бескомпромиссная борьба. Есть уже лидеры - традиционные лидеры, - но я думаю, что к этим соревнованиям все готовятся очень серьезно», - отметил министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

Эстафета собрала на дорожках дворца спорта «Буртасы» атлетов самого разного возраста - как любителей, так и уже титулованных пловцов. Члены каждой команды были намерены дать бой соперникам и перед заплывами готовились показать лучшее время.

«Настроены на победу, постараемся занять первое место, будут силы. Приехали мы из Неверкинского района», - отметил участник соревнований Николай Берник.

«Тренируемся, у нас бассейн там свой, занимаемся каждый день», - сообщил участник соревнований Вадим Ильичев.

«Хожу в бассейн «Коралл», занимаюсь в селе Неверкино», - рассказал участник соревнований Ярослав Кабанов.

«Мы прибыли из Колышлея, наша команда хорошо укомплектована, там все почти равные, каждый понимает свою работу. Будем стараться выиграть», - заявил участник соревнований Артем Савоськин.

Победителей и призеров определили в четырех видах программы. Для лучших пловцов Пензенской области подготовили награды и подарки.

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