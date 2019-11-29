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Спорт | Во дворец спорта «Буртасы» приехали гимнасты из 14 стран мира

29.11.2019|17:25
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Они прибыли в Пензу из 14 стран мира для того, чтобы выяснить, кто является сильнейшим в спортивной гимнастике. Дворец спорта «Буртасы» принял международный турнир на Кубок олимпийского чемпиона Михаила Воронина.

В борьбу за комплекты наград престижных состязаний вступили делегаты из Японии, Южной Кореи, Египта, Великобритании, Финляндии и других уголков планеты.

«Ребята интересные, это все члены сборных национальных команд. И такой пример приведу: кто сюда приезжает, становятся чемпионами мира или чемпионами олимпийскими, это уровень хороший», - отметил президент гимнастического клуба «Динамо-Москва» имени М. Воронина Андрей Зудин.

Кубок Воронина проводят уже в 26-й раз, но в городе на Суре он еще никогда не проходил. Представителям сборной Южной Кореи понравилось, как организованы состязания в Пензе. С членом команды с востока Азии съемочная группа 11 канала наладила международный диалог.

«Тренажерный зал очень хороший, хорошая база. Ресторан хороший, расстояние до тренажерного зала короткое», - рассказал представитель сборной Южной Кореи Ху Синь Гим.

А вот с финскими гимнастами все оказалось намного проще. Их наставником является бывший житель Санкт-Петербурга Игорь Черепов. Говорит, такие состязания очень важны для опыта спортсменов.

«У меня две юниорки будут выступать, одна может побороться на каких-то снарядах за попадание в финал, при удачном стечении - за медали. Мы специально для этого приезжаем, потому что официальные соревнования требуют определенной ответственности, а здесь можно что-то пробовать, двигаться вперед», - пояснил тренер.

Кубок Воронина будет проходить в Пензе в течение двух дней.

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Гость|29.11.2019 20:18|

Опять весь проспект скупят водяной и в аптеке ажиотаж

Гость|29.11.2019 20:29|

Что все они забыли тут в этой дыре?

Гость|29.11.2019 20:41|

А я в «Буртасах» много раз чуть не забеременела.

Имя: Гость
Комментарий:

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