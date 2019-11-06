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Спорт | В «Буртасах» стартовали всероссийские соревнования по гимнастике

06.11.2019|18:59
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«Сурская осень» началась в «Буртасах», где стартовали всероссийские соревнования под таким названием. В борьбу за награды вступили представители разных регионов страны - юноши и девушки 2001 года рождения и моложе. Пензенскую область на этом турнире представляют 30 воспитанников региональной спортшколы олимпийского резерва.

«Физическая форма наилучшая. Соревнования проводятся перед основным стартом - первенством России, которое будет проходить уже через неделю после этих соревнований. Поэтому сейчас как бы проверочные», - отметил старший тренер ГАУ ПО «СШОР по спортивной гимнастике им. Н. А. Лавровой» Алексей Мамонов.

Иван Мацуненко - один из лидеров пензенской команды. Парень выступает на всех снарядах, любимым считает коня, а вольные упражнения называет своей слабой стороной. К домашним состязаниям Иван готовился.

«У нас были две тренировки, работали над комбинациями, соединениями, элементами. Хочу завоевать медаль в многоборье и в отдельных видах тоже», - рассказал гимнаст.

Завершится турнир в пятницу, 8 ноября.

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