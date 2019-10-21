21.10.2019 | 17:56

Хоккеисты «Дизеля» остановились в шаге от победы над лидером. Более того, стартовый отрезок матча против санкт-петербургской «СКА-Невы» прошел при подавляющем преимуществе желто-синей дружины. Уже на пятой минуте Давид Думбадзе в большинстве открыл счет.

Но соперник оказался непрост. Северяне быстро перестроились и трижды огорчили вратаря пензенцев Ильяса Гафиуллина. В заключительном периоде пензенская команда настроилась решительно, перешла на действия в три пятерки, и это принесло успех.

Вначале Владислав Барулин сократил отставание. А в середине периода Данил Макаров скрытым броском прошил одного из лучших молодых голкиперов России Ярослава Аскарова и сравнял счет - 3:3.

И все же петербуржцы сумели вырвать победу. В овертайме им понадобилось чуть больше минуты, чтобы забросить четвертую шайбу.

«Дизель» заработал очко и начал готовиться к встрече еще с одним грозным соперником из Северной столицы - «Динамо».