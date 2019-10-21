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Спорт | «Дизель» начал готовиться к встрече с петербургским «Динамо»

21.10.2019|17:56
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Хоккеисты «Дизеля» остановились в шаге от победы над лидером. Более того, стартовый отрезок матча против санкт-петербургской «СКА-Невы» прошел при подавляющем преимуществе желто-синей дружины. Уже на пятой минуте Давид Думбадзе в большинстве открыл счет.

Но соперник оказался непрост. Северяне быстро перестроились и трижды огорчили вратаря пензенцев Ильяса Гафиуллина. В заключительном периоде пензенская команда настроилась решительно, перешла на действия в три пятерки, и это принесло успех.

Вначале Владислав Барулин сократил отставание. А в середине периода Данил Макаров скрытым броском прошил одного из лучших молодых голкиперов России Ярослава Аскарова и сравнял счет - 3:3.

И все же петербуржцы сумели вырвать победу. В овертайме им понадобилось чуть больше минуты, чтобы забросить четвертую шайбу.

«Дизель» заработал очко и начал готовиться к встрече еще с одним грозным соперником из Северной столицы - «Динамо».

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Гость|21.10.2019 18:42|

А что им готовиться?

Их задача - продуть в очередной раз. Это у них отлично получается.

Гость|21.10.2019 18:52|

Гость писал(a):

очко
Какое очко?

Гость|21.10.2019 19:02|

Гость писал(a):

Какое очко?
Это у их тренера надо спросить, какое очко, они постоянно выгрызают.

Гость|21.10.2019 19:04|

Они там все голландские партнёры?

Имя: Гость
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