В Пензе средства турналога направят на закупку украшений к Новому году

В преддверии Нового года в Пензе планируется закупить украшения, которые создадут праздничное настроение у горожан. На эти цели направят средства от туристического налога, уточнили в мэрии в четверг, 22 октября.

Турналог был введен с 1 января 2025 года. Все полученные средства идут исключительно на развитие туристической сферы.

Так, в скверах имени Дениса Давыдова, имени В. Г. Белинского и «Кукушка» установили скамейки и урны, на Московской - 8 новых информационных стендов.

Достопримечательности города связали 10 малых скульптур проекта «Пензяки-добряки». К каждой прикрепили QR-коды, чтобы любой желающий мог узнать историю персонажа.

На средства от туристического налога на Московской также установили скамью «Мысли и афоризмы В. О. Ключевского», а на набережной Суры отремонтировали мемориальные стеклянные таблички стелы «Слава героям».

Ранее сообщалось, что в этом сезоне Пензу подготовят к Новому году раньше, чем обычно: не к 10, а к 1 декабря.

Во всех районах Пензы, как правило, устанавливают елки и различные светодиодные арт-объекты. Предприятия торговли, общепита и бытового обслуживания оформляют свои здания, украшают деревья на территории и обеспечивают вечернюю подсветку. Главным местом притяжения по традиции становится площадь Ленина, где монтируются каркасная 25-метровая сосна, домик Деда Мороза и цифровые инсталляции.