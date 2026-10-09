Пензу подготовят к Новому году раньше обычного

В этом году Пензу подготовят к Новому году раньше, чем обычно: областной центр украсят не к 10, а к 1 декабря. Такое поручение глава города Олег Денисов дал 8 октября на первом заседании комитета по организации зимних праздников.

«Жители должны ощущать новогоднюю атмосферу уже к началу зимы», - отметил чиновник.

Во всех районах Пензы, как правило, устанавливают елки и различные светодиодные арт-объекты. Предприятия торговли, общепита и бытового обслуживания оформляют свои здания, украшают деревья на территории и обеспечивают вечернюю подсветку.

Главным местом притяжения по традиции становится площадь Ленина, где монтируются каркасная 25-метровая сосна, домик Деда Мороза и цифровые инсталляции.

На совещании в мэрии обсуждали и новые идеи по организации праздника, но детали пока не раскрываются. Планы находятся на стадии разработки, уточнили в администрации.