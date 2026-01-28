Названы самые популярные имена новорожденных в 2025 году

Общество

Названы самые популярные имена новорожденных в 2025 году
Печать
Telegram

В 2025 году в Пензенской области самыми популярными именами для новорожденных оказались Михаил и София.

Обладателями первого стали 669 мальчиков, второго - 497 девочек, сообщили в региональном минтруде.

Также представителей сильного пола часто называли Матвеями, Артемами и Александрами, а слабого - Варварами, Василисами и Аннами.

«Традиционно мальчиков родилось в прошлом году больше, чем девочек, - на 141 ребенка», - уточнили в минтруде.

В 2024-м среди женских имен лидировали Полина, Ева, Варвара, Анна и София. Мальчиков родители чаще всего нарекали Артемами и Александрами, за ними следовали имена Матвей, Михаил и Иван.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
ребенок имя минтруд
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!