Названы самые популярные имена новорожденных в 2025 году

В 2025 году в Пензенской области самыми популярными именами для новорожденных оказались Михаил и София.

Обладателями первого стали 669 мальчиков, второго - 497 девочек, сообщили в региональном минтруде.

Также представителей сильного пола часто называли Матвеями, Артемами и Александрами, а слабого - Варварами, Василисами и Аннами.

«Традиционно мальчиков родилось в прошлом году больше, чем девочек, - на 141 ребенка», - уточнили в минтруде.

В 2024-м среди женских имен лидировали Полина, Ева, Варвара, Анна и София. Мальчиков родители чаще всего нарекали Артемами и Александрами, за ними следовали имена Матвей, Михаил и Иван.