27 октября температура в регионе будет выше климатической нормы

27 октября в Пензенской области будет малооблачно, без осадков, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на вторник уличные термометры покажут -4...+1 градус, днем ртутные столбики поднимутся до +10...+15. К ночи на среду прогнозируется снова -4...+1, осадки также не предвидятся.

На протяжении суток будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду.

Ранее синоптики предупредили, что на начавшейся рабочей неделе Пензенская область останется во власти блокирующего антициклона, который продолжит удерживать температурные показатели выше климатической нормы и радовать солнечными днями.

В старину подмечали: если в конце октября погода стоит ветреная и сухая, значит, в следующем году лето будет сухое и неурожайное.