Пензенский медбрат стал лучшим на всероссийском конкурсе

Общество

Пензенский медбрат стал лучшим на всероссийском конкурсе
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Медбрат Пензенской районной больницы имени К. А. Карагизова Захар Солдатов занял 1-е место на всероссийском смотре профессионального мастерства. Об этом сообщили в региональном минздраве в понедельник, 26 октября.

Конкурс «Лучший специалист со средним медицинским и высшим сестринским образованием в системе первичной медико-санитарной помощи» по специальности «Сестринское дело» прошел на базе РГМУ имени И. П. Павлова.

В программу очных испытаний вошли 4 этапа:

- визитная карточка (творческое выступление с раскрытием призвания и принципов ухода за пациентами;

- блиц-турнир (проверка медицинских знаний в формате быстрых вопросов);

- коммуникативные компетенции (умение находить общий язык с пациентами и работать в команде);

- практический навык (техники введения вакцины «Гриппол» подкожно строго по медицинскому чек-листу).

Захар Солдатов успешно прошел все этапы, явив пример высокого профессионализма специалиста Пензенской районной больницы, отметили в областном минздраве.

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