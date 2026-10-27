В модульном бассейне в Заре смонтировали чашу

В Заре строительство модульного бассейна идет по графику, сообщил глава Пензы Олег Денисов в соцсетях. Он побывал на объекте в понедельник, 26 октября.

Подрядчик обшил металлический каркас сооружения сэндвич-панелями, смонтировал чашу с монолитной плитой длиной 25 м и шириной 13 м. Сейчас специалисты занимаются остальными помещениями: раздевалками, душевыми, медкабинетом, тренерской, гардеробной, кабинетом для подготовительных занятий.

«Подрядная организация обустраивает системы электроосвещения и вентиляции. Завершает монтаж теплопункта, настраивает оборудование для водоподготовки. К середине ноября ждем поставку отдельно стоящей котельной», - рассказал Денисов.

Также строители прокладывают сети ливневой и хозяйственно-бытовой канализации.

Бассейн возводят на участке рядом с умной спортивной площадкой и храмом во имя святых Царственных страстотерпцев. Сдать объект планируют в декабре.