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Общество

Пензенские школьники могут помолиться перед 1 сентября

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В Пензе в субботу, 31 августа, пройдут детская литургия и молебен перед началом учебного года. Мероприятия уже стали традицией.

Богослужение состоится в Спасском кафедральном соборе, возглавит его митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

«Богослужебные песнопения исполнит Детский архиерейский хор под управлением Марины Никитиной», - сообщили в Пензенской епархии.

Начало молебна - в 8:30, сразу же после детской литургии. Участие могут принять все желающие.

Молебен перед Днем знаний проводят затем, чтобы попросить благословения Господа на весь учебный год для учеников, их родителей и учителей.

Ранее стало известно, что в Пензе в новом учебном году общеобразовательная система охватит 57 023 ребенка. В школы придут 5 644 первоклассника.

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