На время ремонта лестницы на улице 8 Марта подготовят обходной путь

Со следующей недели, 21 сентября, в Пензе начнется ремонт лестницы на улице 8 Марта, которая расположена недалеко от путепровода.

«Подрядчику поставил задачу после демонтажа изношенной конструкции за месяц залить новые ступени. На этот период организуем обходной путь. Поручил управлению ЖКХ отсыпать ближайшую тропинку асфальтовой крошкой», - написал глава города Олег Денисов на своих страницах в соцсетях.

По его словам, привычный маршрут для местных жителей удлинится всего на 3 минуты - чиновник засекал время лично.

Конфигурация лестницы останется прежней, сделать ее доступной для инвалидов или мам с колясками не позволяют особенности ландшафта.

«Наша цель - в этом году восстановить ступени. В следующем - уложить плитку и установить новые перила. Обязательно сообщу, когда первый этап ремонта завершится», - добавил глава Пензы.

Ранее сообщалось, что работы первого этапа должны быть выполнены до начала зимы.