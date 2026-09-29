Опубликован график отключения света в Пензе 30 сентября

На среду, 30 сентября, в Пензе запланированы отключения электричества. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся Заря, Райки, Барковка, отдельные дома на улицах Ладожской, Тамбовской, проспекте Строителей.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Молодежная, 30;

- ул. Новоселов, 415;

- СНТ «Заря», 407.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Горная, 30, 38а;

- ул. Гражданская, 50-62 (четные), 66, 68, 72;

- ул. Жуковского, 2-6, 8, 12, 14, 16-18, 20-42, 44, 46, 48-51, 51а, 54, 57, 62, 64, 66;

- ул. Ключевая, 30, 32, 34-40, 42-54, 56-71, 73-75, 77, 78, 80, 82;

- ул. Короленко, 1-4, 15, 20-22, 29, 31;

- ул. Ново-Гражданская, 5-8, 8а, 10, 10а, 16-22 (четные), 26, 30;

- ул. Пушкина, 84, 88, 90, 94-104 (четные), 116-134 (четные);

- ул. Толстого, 120, 124, 128, 128а, 131а, 135, 137, 139, 141, 141а, 143;

- ул. Шевченко, 39-49 (нечетные).

С 8:30 до 16:30 от сетей отключат дома № 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59 на Ладожской, с 9:00 до 16:00 - № 40, 42, 44, 44а, 48 на проспекте Строителей, с 9:00 до 16:30 - № 1, 1Б, 11 на Тамбовской.

С 13:00 до 15:30 ресурс не будут подавать по адресам:

- СНТ «Дружба-1», уч. 46;

- СНТ «Дружба-2», уч.: 1-6, 9-22, 24-30, 32-46, 48;

- СНТ «Луч-1», уч. 62;

- СНТ «Луч-2», уч.: 2-4, 6-9, 13-18, 23, 24, 27, 30, 31, 33, 38, 39, 44, 46-51, 53, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 65, 67-73, 79-81, 88, 89, 92, 94, 95, 96, 103-105;

- СНТ «ДРСУ-2», уч.: 11а, 20.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.