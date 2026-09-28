Подготовлен прогноз погоды в Пензенской области на 29 сентября

29 сентября в Пензенской области ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на вторник уличные термометры покажут +4...+9 градусов, до самого утра будет туманно. Днем ртутные столбики поднимутся до +14...+19. К ночи на среду прогнозируется +5...+10 градусов, вероятность осадков сохранится.

На протяжении суток будет дуть северный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду.

Ранее синоптики предупредили, что на начавшейся рабочей неделе в Пензенской области сохранится влияние поля повышенного давления, на улице будет комфортно.

В старину по этому дню судили о зиме: чем теплее и суше, тем позднее она наступит.