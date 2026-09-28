На участке улицы Бакунина ограничат движение транспорта

Во вторник, 29 сентября, в Пензе с 7:00 до 19:00 закроют участок улицы Бакунина от улицы Плеханова до улицы Володарского.

«Ограничение вводится в связи с проведением мероприятий по ремонту асфальтобетонного покрытия», - пояснили в городской администрации.

Водителям придется выстраивать маршруты с учетом внесенных в схему изменений.

Потом на улице Бакунина займутся восстановлением 59 колодцев, далее приступят к укладке нижнего и верхнего слоев асфальтового покрытия.

По тем же причинам улицу Бакунина перекрыли 28 сентября - от улицы Володарского до улицы Кирова.