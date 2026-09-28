В Пензе продолжается обновление асфальта на 2 улицах

В областном центре продолжается обновление дорожного покрытия. В МБУ «Пензавтодор» рассказали о ходе работ в понедельник, 28 сентября.

«На данный момент осуществляется укладка верхнего слоя асфальтобетонной смеси на ул. 65-летия Победы. Параллельно на ул. Бакунина проводится процесс фрезерования верхнего слоя дорожного полотна», - сообщили в учреждении.

О планах обновить дорожное покрытие на участке от улицы Генерала Глазунова до Арбековской стало известно 3 сентября. Там же летом отремонтировали тротуар вдоль жилых домов.

На улице Бакунина работы начались 21-го числа. Здесь планируют не только заменить асфальт, но и восстановить 59 колодцев: укрепить основания, поменять плиты, доборные кольца и крышки люков.

Пока идет фрезерование, движение по улице перекрывали дважды - 21 и 28 сентября, с 7:00 до 19:00.