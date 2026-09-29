Участок дороги у ДС «Буртасы» перекроют на двое суток

Общество

Участок дороги у ДС «Буртасы» перекроют на двое суток
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В Пензе отремонтируют участок дороги от котельной ДС «Буртасы» в направлении проспекта Строителей.

В связи с этим отрезок проезжей части перекроют на двое суток, сообщили в областном управлении спортивными сооружениями вечером в понедельник, 28 сентября.

Водителей попросили учитывать данную информацию при планировании маршрута.

Ранее сообщалось, что в Пензе продолжается ремонт дорожного полотна на улицах 65-летия Победы и Бакунина.

На последней до 19:00 29 сентября перекрыто движение на участке от Плеханова до Володарского.

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