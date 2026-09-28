Жителей региона ждет комфортная погода на рабочей неделе

Общество

Жителей региона ждет комфортная погода на рабочей неделе
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На начавшейся рабочей неделе в Пензенской области сохранится влияние поля повышенного давления. Об этом сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в понедельник, 28 сентября.

«На улице будет комфортно, лишь в отдельных районах пройдут небольшие дожди. В ночные и утренние часы возможны туманы», - отметила синоптик отдела прогнозирования Оксана Горбунова.

По ее словам, температурный режим окажется повышенным.

Днем уличные термометры будут показывать до +19 градусов, по ночам ртутные столбики станут опускаться максимум до +3.

На прошлой рабочей неделе температура в регионе также была выше климатической нормы, воздух прогревался до +28 градусов.

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