Новый тротуар соединит улицы Арбековскую и 65-летия Победы

В Пензе в этом году планируется ремонт и создание нового тротуара в микрорайоне Арбеково, сообщили в городском управлении ЖКХ.

Обновление покрытия ждет участок на улице 65-летия Победы от улицы Генерала Глазунова до Арбековской. Работы проведут вдоль жилых домов.

На Арбековской также отремонтируют тротуар вдоль многоэтажек. Речь о правой стороне улицы, ведущей от города к Богословке.

«Новый тротуар соединится с существующим тротуаром на улице 65-летия Победы, обеспечивая непрерывный пешеходный маршрут», - рассказал представитель управления на странице администрации Пензы во «ВКонтакте».

Таким образом, после работ появится удобная пешеходная связь между улицами Арбековской и 65-летия Победы.

Ранее стало известно, что на улице Коммунистической в Пензе обновят около 18 000 квадратных метров тротуарного покрытия. Работы будут вести на всем протяжении - от улицы Суворова до Пионерской.