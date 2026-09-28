В Кузнецке идет активная подготовка к пуску тепла

Общество

В Кузнецке идет активная подготовка к пуску тепла
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В Кузнецке активно готовятся к старту отопительного сезона. Этой теме уделили особое внимание на совещании в местной администрации в понедельник, 28 сентября.

Несмотря на сохраняющуюся благоприятную погоду, городские службы ведут работы на объектах социальной инфраструктуры. В первую очередь к теплу, как обычно, будут подключать детские сады, школы и учреждения здравоохранения.

«Отопление в жилых домах кузнечан появится по мере понижения температуры воздуха; данный процесс находится на особом контроле администрации, чтобы исключить перебои и обеспечить бесперебойную работу системы теплоснабжения», - отметили в мэрии.

Глава Кузнецка Виктор Агафонов поручил проверить частные дома семей группы риска: именно здесь могут возникнуть пожары в отопительный период.

К пуску тепла готовятся и в Пензе. Глава города Олег Денисов призвал ресурсников завершить все необходимые мероприятия до 1 октября.

По прогнозам синоптиков, до конца сентября в регионе ожидается комфортная погода.

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