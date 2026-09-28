Назван планируемый срок запуска отопительного сезона в Пензе

Общество

Назван планируемый срок запуска отопительного сезона в Пензе
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В Пензе завершена подготовка к старту отопительного сезона. Об этом заявили на совещании в городской администрации в понедельник, 28 сентября.

В мэрии уточнили, что все котельные, центральные тепловые пункты и сети прошли необходимые проверки и допущены к эксплуатации.

Сейчас разрабатывается постановление о начале отопительного сезона.

«Планируйте пуск тепла на следующей неделе, но с обязательным ориентиром на погодные условия», - поручил глава города Олег Денисов ответственным лицам.

В мэрии напомнили, что, как правило, ресурс начинают подавать, когда среднесуточная температура воздуха не поднимается выше +8 градусов в течение 5 суток.

В прошлом году отопительный сезон в Пензе стартовал рано - 25 сентября (в 2024-м его начали 9 октября). Глава города объяснил такое решение похолоданием, о котором предупредили синоптики.

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