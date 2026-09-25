В Пензенской области проведут штабную тренировку

Общество

В Пензенской области проведут штабную тренировку
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С 7 по 9 октября в Пензенской области проведут штабную тренировку по гражданской обороне на тему организации и ведения ГО в современных условиях. Соответствующее распоряжение было подписано главой региона 24 сентября.

В ней будут участвовать органы управления, силы и средства территориальных органов исполнительной власти, местного самоуправления, а также различные организации.

В этот период состоится комплексная проверка готовности региональной и муниципальных систем оповещения населения. Ее организуют по отдельному распоряжению губернатора.

Тренировки проводятся в Пензенской области регулярно. Так, 21-22 мая проходили командно-штабные учения, в которых участвовали органы местного самоуправления, поисково-спасательная служба, городское управление МВД РФ, областная станция скорой помощи, ресурсоснабжающие организации, а также МБУ «Пензавтодор» и «Автотранспортное хозяйство».

В марте в областном центре организовали командно-штабную тренировку по определению готовности сетей связи к угрозе ЧС из-за половодья.

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