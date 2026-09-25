Прокурор области проведет личный прием в Пензенском районе

В среду, 30 сентября, прокурор области Дмитрий Горшков проведет личный прием жителей Пензенского района.

Встреча пройдет с 11:00 до 12:00 в районной администрации (с. Кондоль, ул. Нагорная, 6).

Необходима предварительная запись. Она ведется по 28 сентября с 9:00 до 17:00 (с перерывом на обед с 13:00 до 13:45) по телефонам: 8 (8412) 36-80-00 (областная прокуратура), 8 (8412) 45-32-57, 45-32-72 (районная).

«Поступившие обращения будут рассмотрены в соответствии с действующим законодательством, при наличии оснований будут приняты меры реагирования», - сообщили в надзорном органе.

Явившимся на личный прием потребуется предъявить паспорт.