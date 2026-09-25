В 2027 году тариф на водоснабжение в Пензе могут повысить на 15%

Общество

В 2027 году тариф на водоснабжение в Пензе могут повысить на 15%
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На сессии в пятницу, 25 сентября, депутаты гордумы проголосовали за то, чтобы обратиться к губернатору с инициативой повысить для Пензы на 2027 год плановый предельный индекс увеличения платы за коммунальные услуги.

Речь идет о тарифах на водоснабжение и водоотведение.

Из 27 присутствовавших на сессии депутатов 23 проголосовали за, 4 - против.

В рамках концессионного соглашения между ООО «Горводоканал», Пензой и Пензенской областью общий объем инвестиций ООО «Горводоканал» в реконструкцию и модернизацию инфраструктуры в течение периода действия концессии (2025-2059 гг.) составляет порядка 40 млрд рублей, в том числе в 2027 году - 592 млн.

Для реализации мероприятий, которые утверждены инвестиционной программой и концессионным соглашением, предусмотрен рост тарифов для ООО «Горводоканал» на водоснабжение и водоотведение с 1 июля 2027 года в размере не менее 15%. С большой вероятностью это приведет к превышению прогнозного предельного индекса роста платы граждан за коммунальные услуги в 2027 году.

Аналогичную процедуру проводили в 2025 году. Депутаты гордумы обратились с инициативой к губернатору, а затем согласовали проект его указа, которым утверждался предельный индекс изменения платы за коммунальные услуги на уровне, превышающем плановый предельный.

В результате для горожан тарифы на водоснабжение и водоотведение с 1 октября поднимутся на 16,5% (по отношению к декабрю 2025 года).

По концессионному соглашению рост тарифов с превышением индекса предусмотрен на 2026-2028 годы. А значит, с подобной инициативой депутаты гордумы вышли не в последний раз.

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