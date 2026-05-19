Пензенцев призвали не поддаваться панике из-за учений

В Пензе с 21 по 22 мая пройдут командно-штабные учения, в которых будут участвовать органы местного самоуправления, поисково-спасательная служба, городское управление МВД РФ, областная станция скорой помощи, ресурсоснабжающие организации, а также МБУ «Пензавтодор» и «Автотранспортное хозяйство».

Как пояснили в городской администрации, эти учения входят в основной план мероприятий в сфере гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и предотвращения ЧП на водных объектах.

Пензенцев попросили сохранять спокойствие, не допускать распространения недостоверных сведений и не поддаваться панике.

В марте в областном центре организовали командно-штабную тренировку по определению готовности сетей связи к угрозе ЧС.

По легенде, несколько населенных пунктов области затопило из-за половодья, затем на регион обрушились грозы, скорость порывистого ветра превысила 25 м/с. Из-за непогоды оборвались линии электропередачи, подающие энергию на крупные промышленные предприятия и в дома жителей.

Участниками тренировки стали сотрудники Роскомнадзора и МЧС, операторов связи и «Почты России», МФЦ и финансовых учреждений, а также минцифры и министерства ЖКХ и ГЗН региона.