В домах на Окружной из-за повреждения трубы отключили воду

Общество

В домах на Окружной из-за повреждения трубы отключили воду
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В пятницу, 25 сентября, из-за утечки в нескольких домах на Окружной отключили холодную воду. Горводоканал сообщил об этом в своем канале в Мах в 10:02.

Авария на сетях случилась в районе улицы Воронова, 10.

В зону отключения попали объекты по следующим адресам:

- ул. Воронова, 2, 4 (детский сад), 6, 8, 10, 12, 14, 14а, 16;

- ул. Кижеватова, 7 (детский сад), 13 (школа), 15, 17.

«Утечка произошла из-за повреждения трубы подрядной организацией, которая проводила работы на улице Воронова. Подача водоснабжения будет восстановлена после завершения ремонтных работ», - уточнили в Горводоканале.

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