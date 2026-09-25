В части домов на Южной Поляне отключили воду

В пятницу, 25 сентября, в Пензе отключили воду в части домов на Южной Поляне. Горводоканал сообщил об этом в 10:40.

Проводятся ремонтные работы на участке сетей на улице Краснова, 27Б.

Без воды остались:

- улица Краснова, 27, 27Б, 29а;

- улица Богданова, 63а;

- проезд Богданова, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 19.

Когда вернут ресурс, не уточняется.

UPD: в 13:18 Горводоканал сообщил, что подача воды восстановлена.

Ранее стало известно, что в домах на Окружной отключили воду из-за повреждения трубы подрядной организацией, проводившей работы на улице Воронова.