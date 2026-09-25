В Пензе готовятся к торжественной церемонии в честь Дня учителя

2 октября (пятница) в Пензе проведут торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню учителя. Председатель регионального правительства Николай Симонов подписал распоряжение о подготовке к празднику 23 сентября.

Церемония пройдет в киноконцертном зале «Пенза» (улица Бакунина, 147), оно начнется в 13:00.

Организатором выступит областное министерство образования, сценарий церемонии подготовит министерство культуры и туризма.

На праздник традиционно приглашают лучших представителей профессии со всего региона, особо отличившимся вручают грамоты и благодарности. Подарком для педагогов обычно становится концерт.

День учителя отмечается 5 октября. До 1994 года в России этот праздник приходился на первое воскресенье месяца.